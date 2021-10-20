Посол Уганды приехал в Брянскую область во второй раз

Цель визита – подготовка к подписанию меморандума о сотрудничестве с Брянской торгово-промышленной палатой.
19 октября губернатор Александр Богомаз встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Уганды в Российской Федерации Джонсоном Агарой Олвой. В Брянскую область посол Уганды прибыл уже во второй раз.
«Уважаемый господин посол, уважаемые гости! Я рад вновь приветствовать вас на нашей Брянской земле. Во время рабочего визита в августе этого года мы обсуждали вопросы, касающиеся различных сфер деятельности: экономики, культуры, науки», – сообщил брянский губернатор.
Джонсон Агара Олва побывал в мемориальном комплексе «Хацунь». В планах делегации – посещение площадки ООО «Брянская мясная компания» в Выгоничском районе, АО «УК «БМЗ», ООО «Жуковский веломотозавод», где производят доступный и востребованный в африканских странах вид транспорта – велосипеды, ряда новых спортивных объектов, а также встреча со студентами и преподавателями БГТУ.
По словам Джонсона Агары Олвы, Уганда заинтересована в развитии сотрудничества с Брянской торгово-промышленной палатой. В рамках прошлого визита в Торгово-промышленной палате Брянской области состоялась деловая встреча, в рамках которой обсуждались перспективы работы регионального бизнеса и предпринимателей Уганды.
Как сообщает региональное правительство, Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области», как и Торгово-промышленная палата РФ, готов к расширению деловых контактов и объединению усилий по организации конструктивного диалога предпринимательских кругов Брянской области и Республики Уганда.
Уганда может стать для брянских компаний отправной точкой выхода на интегрированный рынок Восточной и Центральной Африки.
Результат переговоров – подписание меморандума о сотрудничестве, которое состоится в ближайшее время.
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