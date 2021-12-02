Михаил Коренек возглавил «Партизанскую поляну»
Прежнего руководителя мемориального комплекса Леонида Филина избрали врио главы Администрации Карачевского района.
Михаил Коренек назначен исполняющим обязанности директора мемориального комплекса «Партизанская поляна». Ранее он занимал должность заместителя комплекса, был директором Медицинского Сеченовского предуниверсария Брянской области и работал в информационной сфере региона.
Прежний директор «Партизанской поляны» Леонид Филин возглавил Администрацию Карачевского района. Соответствующее решение накануне приняли местные депутаты.
Читайте также
Новости регионов
Более 340 км пути отремонтировано на МЖД за время ремонтно-путевой кампании
В период ремонтно-путевой кампании в этом году на Московской железной дороге отремонтировано 341,6 км пути, уложено 200 новых стрелочных переводов, проведена выправка 1400 км пути и 1600 стрелочных переводов. Всего на МЖД 18 тыс. стрелочных переводов, 95% которых оборудованы системами электрообогрева или пневмообдувки для обеспечения стабильной работы в зимний период. Наиболее протяженные участки, более 10
На спад
Без малого два года все мы живём в условиях пандемии коронавируса. Ежедневные сводки о числе инфицированных мониторят не только специалисты, но и простые граждане, которые с тревогой следят за обстановкой в регионе, стране и мире. Сегодня эксперты говорят о четвёртой волне заболеваемости, которая, судя по всему, идёт на спад. Ситуация с распространением COVID-19 на территории
Из Вязьмы в Нью-Йорк
Смоленские компании активно выходят на внешний рынок и завоёвывают сердца иностранных покупателей. Таких примеров в регионе немало. Отрадно, что словосочетание «Сделано на Смоленщине» стало синонимом качества, хорошего вкуса и востребованности у потребителей по всему миру. Историю успеха одной из компаний рассказал губернатор Алексей Островский. Производитель благодаря своей конкурентоспособной продукции, стремлению двигаться вперёд и расширять бизнес,
На подвоз
Как в регионе обновляют парк школьных автобусов? Ещё одна партия школьных автобусов поступила в Смоленскую область. Региональный автопарк специализированного транспорта пополнился новыми «Газелями», которые были приобретены за счёт средств федерального бюджета. Это хорошая новость не только для детей и их родителей, живущих на периферии и в отдалении от образовательных учреждений, но и педагогов и руководства сельских
Навстречу Олимпиаде
В Смоленске на территории государственного университета спорта откроется Центр подготовки спортсменов по новым олимпийским видам спорта. Речь идёт о баскетболе 3х3, скалолазании, брейк-дансе и скейтбординге. О развитии спорта во время рабочей встречи говорили губернатор Алексей Островский и ректор вуза Георгий Грец. По словам Георгия Николаевича, Центр разместится на базе учебного корпуса СГУС №3 на улице
Дорога к ФАПу
В разных уголках Смоленской области продолжают открывать ФАПы, что способствует приближению медпомощи к сельскому населению. После появления ФАПа в деревне Ново-Никольское Тумановского сельского поселения Вяземского района один из жителей обратился в местную администрацию с просьбой обустроить пешеходную дорожку к зданию пункта. Вязьмич поделился полученным ответом в соцсетях. Формулировки чиновников возмутили губернатора Алексея Островского, который назвал