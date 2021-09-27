Ольга Павлова возглавила Контрольно-счетную палату Брянской области

Ее кандидатуру согласовали депутаты облдумы.

На должность председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области назначили Ольгу Павлову. Такое решение на первом после парламентских каникул заседании приняли депутаты облдумы.

Ольга Павлова в 1999 году окончила Казанский кооперативный техникум Татпотребсоюза по специальности «экономика, бухгалтерский учет и контроль». В 2010 году окончила «Академию управления ТИСБИ» Казани по специальности «финансы и кредит».

В 1993 году начала работать бухгалтером, также была директором по финансовым вопросам и экономике.

До нового назначения исполняла обязанности председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области.