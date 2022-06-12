Прилепин пристыдил бывшего зама брянского губернатора Коробко

Возмущение общественников вызвало игнорирование в Ульяновске памяти героев специальной военной операции на Украине.
Писатель и политик Захар Прилепин опубликовал в своем телеграм-канале жалобу общественников на чиновников из Ульяновской области.
Их возмутил ответ областной администрации за подписью бывшего заместителя брянского губернатора, а ныне замгубернатора Ульяновской области Александра Коробко на вопрос о муралах с героями специальной военной операции и переименовании улиц в их честь.
В письме Коробко, в частности, сообщает, что «вопросы о присвоении улицам имен героев, погибших при выполнении воинского долга при освобождении Донбасса, будут рассмотрены на комиссии по присвоению наименований улицам, площадям, переулкам, проспектам, бульварам, проездам и другим составляющим города Ульяновска, действующей в соответствии с постановлением администрации города Ульяновска», и благодарит автора обращения за «активную гражданскую позицию и внимание к работе органов государственной власти и местного самоуправления».
«Дело в том, что в Ульяновске расквартирована 31-я бригада ВДВ МО РФ, воины которой принимают участие в СВО с первых дней. Гостомельский аэродром удерживали в том числе. Много погибших ребят, очень много награжденных орденами Мужества и даже Героев России посмертно. На сегодняшний день ничего из написанного в ответе не сдвинулось с мертвой точки. Классическая отписка без конкретики, пузырь. Лично мне не нужна их благодарность за мою жизненную позицию, мне стыдно, что до сих пор ничего не происходит!.. Уже просто стыдно, что администрация области и города Ульяновска делает вид, что СВО их не касается», – возмущается автор опубликованной на странице Прилепина жалобы.
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