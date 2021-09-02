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Путин и Мишустин поздравили Брянский краеведческий музей со 100-летием

2021, 02 сентября 08:00 Политика
Путин и Мишустин поздравили Брянский краеведческий музей со 100-летием
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Вековой юбилей музей отметил 1 сентября.

Президент Владимир Путин и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поздравили коллектив Брянского государственного краеведческого музея со 100-летним юбилеем.

«Вы по праву гордитесь многими поколениями своих коллег – настоящих энтузиастов и просветителей и достойно продолжаете традиции подвижнического служения избранному делу, заложенные основателем и первым директором музея – С. С. Деевым», – в частности, говорится в поздравлении Владимира Путина.

Михаил Мишустин отметил, что «сохранение памяти о героическом прошлом страны – одна из наиболее важных и благородных задач государственной культурной политики».

Брянский губернский краевой музей торжественно открыли 1 сентября 1921 года. Первоначально музей располагался в бывшей церкви при Высшем техническом училище – сейчас здесь находится гостиница «Десна». В годы Великой Отечественной войны уникальная коллекция из нескольких тысяч экспонатов, в состав которой входили подлинные русские летописи, археологические и этнографические материалы, произведения русских и зарубежных художников, тома редкой исторической литературы, была разграблена и бесследно исчезла.

В послевоенные годы музей работал по улице Октябрьской, 86. В 1982 году он переехал в новое здание на площади Партизан, возведенное по проекту архитектора Александра Зеленова.

С 2012 года музей официально называется Брянским государственным краеведческим музеем. Сегодня это главный музей Брянской области, который продолжает вести активную работу по сохранению культурного наследия, изучению истории и природы.

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