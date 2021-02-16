Росгвардеец Олег Набока стал замом брянского губернатора

Олег Набока назначен врио заместителя Брянской области по региональной безопасности. Информация об этом появилась на сайте облправительства.

Олег Набока родился 9 февраля 1968 года. Он выпускник Суворовского училища, Высшего общевойскового командного училища и Академии госслужбы.

С января 2016 года получил назначение в УМВД России по Курской области, где возглавил ОМОН. Затем работал в должности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Курского Управления внутренних дел.

Неоднократно бывал в командировках по охране конституционного порядка на Северо-Кавказе. Участвовал в контртеррористических операциях. Награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За заслуги в деятельности специальных подразделений» и «За отличие в военной службе» I, II, III степени.

В последние годы руководил Управлениями Росгвардии по Курской и Брянской областям.

Напомним, накануне стало известно о том, что пост замгубернатора Брянской области покинул Александр Коробко.