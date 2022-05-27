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Сколько зарабатывают и на чем ездят замы брянского губернатора

2022, 27 мая 13:46 Политика
Сколько зарабатывают и на чем ездят замы брянского губернатора
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Наибольший доход задекларировала Галина Петушкова, наименьший – Елена Егорова.

Правительство Брянской области обнародовало сведения о доходах и имуществе заместителей губернатора за 2021 год.

Наибольший доход задекларировала замгубернатора Галина Петушкова – 6,6 миллиона рублей. Ее супруг за год заработал порядка 409 тысяч. В собственности Петушковой два земельных участка, дом, квартира и строение, а также по половине земельного участка и жилого дома. Ее супруг владеет земельным участком, гаражом и автомобилем Skoda Karoq.

Доход Геннадия Лемешева, руководящего постоянным представительством брянского правительства при Правительстве РФ в Москве, составил 6,3 миллиона рублей, его жены – 939,6 тысячи рублей. Лемешев владеет половиной квартиры и Hyundai Palisade. На его супругу недвижимость не оформлена.

Борис Грибанов отчитался о 5,7 миллиона рублей, жена – о 229,2 тысячи рублей. Каждый имеет в собственности по квартире. На Грибанова зарегистрированы Hyundai Creta и «УАЗ-452», на его жену – Toyota RAV 4.

Юрий Филипенко в прошлом году заработал 5,5 миллиона рублей, его супруга – 329,1 тысячи рублей. Филипенко владеет земельным участком, гаражом, Toyota Carina E и Toyota Camry, жена – домом и участком.

Николай Лучкин – 4,8 миллиона рублей, жена – 187,6 тысячи рублей. Недвижимости в собственности у Лучкина нет, тогда как его супруга владеет домом, участком и зданием производственного корпуса. Еще один участок она арендует. На Лучкина оформлена Toyota RAV-4, у жены Kia Cerato.

Врио замгубернатора Татьяна Кулешова задекларировала 4,7 миллиона рублей, ее супруг – 183 тысячи. В собственности Кулешовой два земельных участка, садовый дом, две квартиры, хозяйственная пристройка и Opel Meriva. У ее мужа – 1/5 доля квартиры, Land Rover Range Rover и снегоболотоход Stels.

Размер дохода Андрея Бардукова, отвечающего за здравоохранение, составил 4,6 миллиона, его жены – 491,9 тысячи рублей. Бардуков владеет долей в квартире и транспортом: Mitsubishi Outlander, Audi Q7, моторной лодкой Wyatboat-490 и двумя лодочными прицепами. У его жены в собственности земельный участок и квартира, а также право пользования несколькими жилыми домами и участками.

Николай Симоненко – 4,3 миллиона рублей, жена – 212,6 тысячи рублей. За Симоненко числится дом и участок, на жену имущество не зарегистрировано. Транспортом в семье Симоненко также владеет только ее глава – на него оформлены Mercedes-Benz S-Class S 500 4MATIC, грузовой фургон Peugeot Partner и мотоцикл «Сова».

Владимир Реунов заявил о годовом доходе в размере 4,1 миллиона рублей, его супруга – 58,3 тысячи рублей. В индивидуальной собственности Реунова гараж, Lexus LS600hL и Mercedes C180, его жены – квартира.

Ирина Агафонова заработала 3,3 миллиона рублей. Она владеет квартирой и долей другой квартиры, а также Toyota Avensis.

На предпоследней строчке врио замгубернатора Александр Петроченко – 2,8 миллиона рублей, доход жены – 224,4 тысячи рублей. Петроченко владеет участком, домом и квартирой, Toyota Camry и Hyundai Sonata, его жена – двумя квартирами, половиной земельного участка и Mitsubishi Outlander.

Завершает список врио замгубернатора Елена Егорова с доходом в размере 2,3 миллиона рублей. В ее собственности земельный участок, квартира и четверть в его одной квартире. Машин, согласно декларации, у Егоровой нет.

Напомним, губернатор Александр Богомаз заработал в 2021 году 5,2 миллиона рублей, его жена – 289,5 миллиона рублей.

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