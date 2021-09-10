В Брянске напечатали более 2 миллионов избирательных бюллетеней

К 15 сентября бюллетени доставят в участковые избирательные комиссии.

В Брянском областном полиграфическом объединении прошла передача избирательных бюллетеней, изготовленных к выборам депутатов Государственной Думы РФ и дополнительным выборам депутатов Брянской областной Думы.

Бюллетени защищены типографским способом: бланки изготовлены на бумаге с микрошрифтом и защитной сеткой, на которые наклеят специальные марки. На избирательных бюллетенях с использованием средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 – специальная марка клеится на оборотной стороне.

В общей сложности отпечатано более 2 миллионов избирательных бюллетеней. Их передали представителям ФГУП «Главный центр специальной связи» для отправки в территориальные избирательные комиссии Брянской области, куда они поступят не позднее 15 сентября.

Выборы депутатов облдумы и Госдумы пройдут 19 сентября.