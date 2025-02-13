Владимир Путин поддержал выдвижение Александра Богомаза на новый губернаторский срок

Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался с губернатором Брянской области Александром Богомазом. В конце встречи глава региона сказал о том, что в сентябре завершаются 11 лет его работы в должности губернатора.

«Многие задачи решены, но еще много задач, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если Вы сочтёте возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу», — обратился Александр Богомаз к президенту страны

Владимир Путин поблагодарил губернатора за проделанную работу и поддержал его выдвижение на новый срок