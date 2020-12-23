Задержанному депутату Игорю Афонину инкриминируют трудоустройство «мертвых душ»

По версии следствия, депутат с предполагаемыми сообщниками с помощью фиктивного трудоустройства «распилили» 1,26 млн бюджетных денег.

СУ СКР по Брянской области сообщил ряд подробностей относительно задержания старейшего депутата Брянского горсовета Игоря Афонина.

Депутату и его предполагаемым сообщниками, а задержаны также его сын и зам. директора лицея №27 Брянска, который возглавляет Афонин, инкриминируется особо крупное мошенничество — хищение 1,26 млн рублей бюджетных средств посредством трудоустройства в лицей «мертвых душ».

По версии следствия, Афонин при содейтсвии сообщников трудоустраивали в лицей людей, которые фактически никаких трудовых функций не выполняли, а их зарплату делили между собой.