Зам губернатора призвал чиновников активнее продвигать вакцинацию от коронавируса на местах

Юрий Филиппенко потребовал от глав муниципалитетов плотно работать в этом направлении с предприятиями на своих территориях.

Во время последнего заседания регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине проводивший его зам губернатора Юрий Филиппенко потребовал от глав администраций муниципальных образовний провести информационную работу с трудовыми коллективами предприятий на своих территориях.

Власти на местах должны разъяснить работникам предприятий необходимость вакцинации и организовать подготовку и передачу в местные медучреждения списки работников, которые готовы сделать прививку.

Зам губернатора подчеркнул, что главы муниципальных образований Брянщины должны взять вопрос вакцинации под постоянный контроль.