Жители луганской Брянки поблагодарили брянцев за технику

«Это большая помощь будет городу нашему», – говорят они.

Жители луганской Брянки поблагодарили Брянскую область за очередную партию гуманитарной помощи.

Накануне колонна с 40 тоннами груза прибыла на место. Продукты разгрузили в здании Дворца культуры имени Октябрьской революции, а технику – на территории ООО «Рудничные машины».

«Технику мы очень ждали, техника нам очень сильно нужна. Это большая помощь будет городу нашему. Будет выполнять различные работы как для благоустройства, так и для дорожных работ», – сказал механик коммунального предприятия «Жилищник-2» Денис Жученко.

В этот раз в состав гуманитарной колонны вошли автомобиль УАЗ «Патриот», строительный кран, автогрейдер, фронтальный погрузчик, оборудование для обеспечения деятельности служб ЖКХ, в том числе газонокосилки, сварочные, инверторы бензопилы, триммеры, генераторы и другое оборудование.