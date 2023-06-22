100 баллов на ЕГЭ по математике брянские выпускники не набрали

Ни один брянский выпускник не набрал максимальный результат на ЕГЭ по профильной математике. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Результаты второго обязательного единого государственного экзамена узнали брянские одиннадцатиклассники. Математику профильного сдавали 2507 человек. Около 96% участников превысили минимальный уровень в 27 баллов. 136 выпускников показали результаты от 80 до 99 баллов.

Базовый уровень сдали 2472 человека. Почти 98% участников получили удовлетворительный результат для окончания школы.