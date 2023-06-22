100 баллов на ЕГЭ по математике брянские выпускники не набрали
Ни один брянский выпускник не набрал максимальный результат на ЕГЭ по профильной математике. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.
Результаты второго обязательного единого государственного экзамена узнали брянские одиннадцатиклассники. Математику профильного сдавали 2507 человек. Около 96% участников превысили минимальный уровень в 27 баллов. 136 выпускников показали результаты от 80 до 99 баллов.
Базовый уровень сдали 2472 человека. Почти 98% участников получили удовлетворительный результат для окончания школы.
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