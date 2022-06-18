100 баллов в ЕГЭ по математике набрал один брянский выпускник

98% участников успешно сдали экзамен.
100 баллов в Едином государственном экзамене по математике набрал один выпускник Брянской области, сообщили в региональном департаменте образования и науки.
Выпускной экзамен по математике базового уровня сдали 2558 брянских одиннадцатиклассников. Испытания прошли около 98% участников.
Профильную математику сдавали 2588 человек. 196 выпускников набрали от 80 до 100 баллов. Максимальный результат получил один брянский школьник.
«В целом результаты ЕГЭ 2022 года по математике показали рост математической подготовки выпускников, эффективность принимаемых мер по повышению качества математического образования, а также эффективность выбранной двухуровневой модели экзамена», – подчеркнула врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области Наталия Чернякова.
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