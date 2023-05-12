100 тысяч тюльпанов распустились в Брянске

В областном центре распустились 100 тысяч тюльпанов, сообщили в городской администрации.

Прошлой осенью сотрудники дорожного управления высадили на клумбах Брянска на 25 тысяч больше луковиц тюльпанов, чем в позапрошлом году. Теперь на городских улицах распустились 100 тысяч цветов 15 сортов в Брянске.

Тюльпаны простоят на клумбах ещё несколько недель. После этого луковицы выкопают, а взамен посадят бархатцы, бегонии, гацании, герани, ампельные вербена и петуния, сальвии, колеусы, портулак, цинерарии и лаванда. Их специально выращивают в теплицах дорожного управления. Клумбы украсят более 400 тысяч однолетних цветов.