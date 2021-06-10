11 июня отключат воду на Красноармейской в Брянске

Воды не будет в семи домах.

11 июня с 9.00 до 12.00 будет отсутствовать водоснабжение в жилых домах и нежилых помещениях в домах № 158б, № 160а, № 160б, № 170, № 170а, № 170б и № 174 по улице Красноармейской в Советском районе.

Как сообщает городская администрация, отключение связано с плановыми работами на водопроводной насосной станции по улице Красноармейской.