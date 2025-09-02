12 школ в Брянской области открылись после капремонта 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В День знаний в Брянской области после капитального ремонт свои двери открыли 12 школ. До неузнаваемости изменились школа в селе Гринево, Дубровская школа № 2, Злынковская школа № 2, Пеклинская школа, Пролысовская школа, школа № 6 Новозыбкова, Трубчевская школа № 1, брянские школы № № 25, 51, 55, а также Брянский городской лицей № 1 имени А. С. Пушкина. В последнем не только капитально отремонтировали основное здание лицея, но и обновили спорткомплекс.

«Каждый год 1 сентября мы открываем не только новые школы, но и школы после капитального ремонта. От старых зданий после выполнения всех видов работ — замены окон, кровли, коммуникаций, ремонта кабинетов, коридоров, лестниц — остаются, по сути, только стены», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

До конца года за парты в обновлённых здания сядут ученики Комаричской школе № 2, Бакланской школы, школ в Кокино, Тросне, Фокино, Дятьковской школы № 2, а также № 42 и № 39 в Брянске.

Всего за три года 66 учебных заведений модернизировали за счёт федерального бюджета.