13 управляющих компаний Брянска навели порядок во дворах после предупреждения

2026, 16 января 14:28
13 управляющих компаний Брянска навели порядок во дворах после предупреждения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

В Брянске коммунальные службы наводят порядок после сильных снегопадов. Дорожники убирают тротуары и проезжую часть, а управляющие компании следят за порядков во дворах многоэтажек. Но с обязанностями успешно справляются не все УК. После проверки в начале недели 47 компаний получили предостережение от управления муниципального контроля. 

За три дня недочёты исправили 13 УК. Они очистили дворы от снега и наледи, убрали снег, лёд и сосульки с крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий. 

Остальные коммунальные организации не устранили нарушения либо не полностью  выполнили требования. Глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова отправила ряду других УК письма о необходимости устранить нарушения в 13 дворах до 19 января.

