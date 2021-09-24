149 многоквартирных домов не отапливают в Брянске

В областном центре запущены 207 из 209 стационарных котельных.

К вечеру 23 сентября в Брянске запустили 207 из 209 стационарных котельных. Тепло подали во все школы и детсады, в 133 из 137 учреждений здравоохранения, в 45 из 47 учреждений культуры и в 2308 из 2457 многоквартирных домов. Жильцы 149 домов пока остаются без топления.

Отопительный сезон начался в Брянске 15 сентября. В течение 14 дней с момента запуска котельных проводятся пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления.