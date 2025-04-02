15 домов может затопить в Брянске в период паводка. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске чиновники и экстренные службы готовятся к весеннему паводку. Накануне уровень Десны в Фокинском районе Брянска составлял 147 см. Если вода поднимется выше 550 см, то на улице Западной и в переулке Западном будет затоплено 15 домов. В них живут 49 человек, в том числе восемь детей и один инвалид.

Сотрудники районной администрации и спасатели встретились с людьми. Они провели инструктаж по соблюдению правил безопасности в период половодья, а также порекомендовали сформировать запас продуктов, предметов первой необходимости и питьевой воды.