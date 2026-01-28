Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Больше 20 катков залили в Брянске текущей зимой

2026, 28 января 15:44
Больше 20 катков залили в Брянске текущей зимой
Больше 20 катков залили в Брянске текущей зимой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

В Брянске текущей зимой покататься на коньках и поиграть в хоккей можно в каждом районе. В городе работают семь больших катков, в том числе четыре – крытых. В Фокинском районе для жителей работает Дворец зимних видов спорта, в Бежицком районе — дворец «Пересвет» и ледовый стадион «Десна», а в Володарском районе – ледовый дворец спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск». Открытые катки расположены в парках имени 1000-летия Брянска и ДК железнодорожников, а также в спортивном-оздоровительном комплексе «Спартак-Арена».

Кроме того, в Брянске около школ залили 15 ледовых площадок при школах. Ещё у пяти образовательных учреждений есть свои корты, где могут покататься жители. А специалисты Центра внешкольной работы Брянска залили катки в восьми дворах.

