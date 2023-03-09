19 брянских школ искусств присоединились к федеральному проекту

19 школ искусств Брянской области присоединились к федеральному проекту «Пушкинская карта». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Федеральный проект «Пушкинская карта» реализуется уже второй год. В нём участвуют школьники и студенты от 14 до 22 лет. Они могут бесплатно посещать концерты, театры, музеи и киносеансы.

В Брянской области к проекту уже присоединились 19 детских школ искусств, в том числе и небольших поселках. Так в Злынке, Выгоничах и Стари есть даже специальный план мероприятий для юных владельцев «Пушкинской карты»