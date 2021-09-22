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194 дома остаются без отопления в Брянске

2021, 22 сентября 11:30 Общество
194 дома остаются без отопления в Брянске
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Отопительный сезон стартовал 15 сентября.

К вечеру 21 сентября в Брянске запустили 207 из 209 стационарных котельных. Не запущенными остаются новая муниципальная котельная, которая проходит процедуру передачи ГУП «Брянсккоммунэнерго», и ведомственная котельная, отапливающая торговый центр «Московский».

Тепло подали в 177 из 178 учреждений образования, в 130 из 137 учреждений здравоохранения и в 2263 из 2457 многоквартирных домов. 194 дома пока остаются без отопления.

Отопительный сезон начался в Брянске 15 сентября. Пусконаладочные работы внутридомовых систем отопления должны завершиться в течение 14 дней с момента запуска котельных.

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