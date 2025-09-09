20 брянских выпускников сдали итоговые экзамены в дополнительный период

20 брянских выпускников сдали экзамены в дополнительный период государственной итоговой аттестации. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Брянской области стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации. В нём участвуют выпускники, которые не сдали ГИА и ЕГЭ по обязательным предметам в основной период.

На прошлой неделе экзамен по русскому языку состоялся на базе Снежской гимназии Брянского района. Ещё один пункт был организован на дому для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Экзамен сдали девять человек.

Накануне экзамен по математике базового уровня сдали восемь выпускников 11 классов, в том числе одна девочка с ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительный период итоговой аттестации завершит резервный день. 23 сентября выпускники вновь смогут сдать экзамены по русскому языку и математике базового уровня.