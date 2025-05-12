20 грузовиков вывезли мусор с заброшенной территории с гаражами в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Более тридцати лет на окраине бывшего аэропорта в Советском районе Брянска стоят заброшенные гаражи. Территория вокруг заросла деревьями и кустарником. Теперь более 32 соток земли и здание в 670 квадратных метров передали в собственность хозуправлению горадминистрации.

«После ремонта мы планируем сделать здесь гараж», — уточнил начальник хозяйственного управления Брянской городской администрации Виктор Филипков.

Специалисты хозуправления провели на этой территории субботник. Они вырубили заросли. Более 20 грузовиков мусора вывезли на свалку.