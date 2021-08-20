21 августа в Брянской области будет 29-градусная жара

Местами прольется небольшой дождь.

Завтра, 21 августа, в Брянскую область вернется жара. Днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла. Об этом сообщили специалисты центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью некоторые регионы окутает туман, температура воздуха не будет ниже +10ºC.