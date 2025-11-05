225 подростков в Брянске поставили учёт за ночные прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прошло в городской администрации. Его провёл замглавы администрации Игорю Чубчиков. На заседании обсудили итоги межведомственной профилактической операции «Подросток». Она проходила в Брянске с 1 июня по 30 сентября.

Во время рейдов правоохранители в общественных местах задержали 263 подростка, которые без родителей гуляли ночью. На родителей ребят полицейские составили административные протоколы. На учёт в органы внутренних дел поставили 225 детей.

Летом в школьных лагерях отдыхали 60 юных правонарушителей, а на базе комплекса «Лесной» работала смена для 20 «трудных». Центр занятости населения трудоустроил 445 ребят.