32 школы отремонтируют на Брянщине

В этом году в Брянской области отремонтируют 32 школы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

В Брянской области реализуется программа «Модернизация школьных систем образования» в рамках госпрограммы Российской Федерации «Развитие образования».

«В этом году капремонт сделаем еще в 32 зданиях школ: в Брянском районе, Стародубе, Мглине, Погаре, Сураже, Дятькове, Новозыбкове и Новозыбковском городском округе, Выгоничах, Клинцах, Жуковке, Унече, Фокино, Клетне, Комаричах, Суземке, Навле, Трубчевске и Трубчевском районе, Почепе, Севске, гимназии № 6 и школы № 28 в Брянске», – уточнил глава региона.

накануне Александр Богомаз посетил отремонтированную школу №60 в областном центре.