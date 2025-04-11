33 дороги отремонтируют в 2025 году в Брянске за почти 800 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили предстоящий ремонт дорог в областном центре. Начальник управления ЖКХ Александр Афонин уточнил, что в этом году запланировано обновить 33 магистрали. На работы выделено почти 800 млн рублей. Помимо нового асфальта, на дорогах сделают ливневую канализацию, освещение и пешеходные ограждения.

Примерный список автодорог:

В Бежицком районе:

Капитальный ремонт автодороги по ул. Комсомольской (от ул. Союзной до ул. Молодой Гвардии). Капитальный ремонт автодороги по ул. Дятьковской (от ул. Литейной до Заводского проезда). Капитальный ремонт автодороги по пер. Школьному (от ул. Литейной до Заводского проезда). Капитальный ремонт автодороги по ул. Доменная. Капитальный ремонт автодороги по ул. Городищенской. Капитальный ремонт автодороги по ул. Куйбышева (от ул. III Интернационала до ул. Литейной). Капитальный ремонт автодороги по ул. Кирова. Капитальный ремонт автодороги по пер. Депутатскому с кольцевым пересечением по ул. Литейной. Капитальный ремонт автодороги по ул. Карла Либкнехта. Капитальный ремонт автодороги по ул. Лесная в п. Радица-Крыловка. Капитальный ремонт автодороги по ул. Гончарова. Капитальный ремонт автодороги по ул. Добролюбова. Капитальный ремонт автодороги по ул. Маяковского. Капитальный ремонт автодороги по ул. Вокзальной (от дома №134 до дома №154). Капитальный ремонт автодороги по ул. Калужская (от ул. XXII Съезда КПСС до ул. Ульянова).

В Володарском районе:

Ремонт автодороги по ул. 2-я Мичурина Капитальный ремонт автодороги по ул. 11 лет Октября (от ул. Афанасьева до Кронштадского переулка). Капитальный ремонт объездной дороги Брянск-I — Брянск-II (от авторазвязки по ул. Рылеева до моста через р. Снежеть). Капитальный ремонт автодороги по ул. Свободы (от ул. Энгельса до ул. Огарева). Капитальный ремонт автодороги по ул. Димитрова (от ул. Никитина до ул. Суворова). Капитальный ремонт автодороги по ул. Суворова. Капитальный ремонт автодороги по ул. Профсоюзов.

В Советском районе:

Ремонт автодороги по ул. Горбатова (от ул. Бежицкой до ул. Войстроченко). Капитальный ремонт автодороги по ул. Горького (от пр-та Ленина до ул. Калинина). Капитальный ремонт автодороги по ул. Красноармейской (от пр-та Станке Димитрова до ул. Крахмалёва). Ремонт автодороги по ул. Костычева (от ул. Крахмалёва до пр-та Станке Димитрова). Капитальный ремонт автодороги по ул. Лазо. Капитальный ремонт автодороги по ул. 2-я Толмачевская. Капитальный ремонт автодороги по. ул. Республиканской.

В Фокинском районе