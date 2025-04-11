33 дороги отремонтируют в 2025 году в Брянске
33 дороги отремонтируют в 2025 году в Брянске за почти 800 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили предстоящий ремонт дорог в областном центре. Начальник управления ЖКХ Александр Афонин уточнил, что в этом году запланировано обновить 33 магистрали. На работы выделено почти 800 млн рублей. Помимо нового асфальта, на дорогах сделают ливневую канализацию, освещение и пешеходные ограждения.
Примерный список автодорог:
В Бежицком районе:
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Комсомольской (от ул. Союзной до ул. Молодой Гвардии).
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Дятьковской (от ул. Литейной до Заводского проезда).
- Капитальный ремонт автодороги по пер. Школьному (от ул. Литейной до Заводского проезда).
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Доменная.
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Городищенской.
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Куйбышева (от ул. III Интернационала до ул. Литейной).
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Кирова.
- Капитальный ремонт автодороги по пер. Депутатскому с кольцевым пересечением по ул. Литейной.
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Карла Либкнехта.
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Лесная в п. Радица-Крыловка.
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Гончарова.
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Добролюбова.
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Маяковского.
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Вокзальной (от дома №134 до дома №154).
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Калужская (от ул. XXII Съезда КПСС до ул. Ульянова).
В Володарском районе:
- Ремонт автодороги по ул. 2-я Мичурина
- Капитальный ремонт автодороги по ул. 11 лет Октября (от ул. Афанасьева до Кронштадского переулка).
- Капитальный ремонт объездной дороги Брянск-I — Брянск-II (от авторазвязки по ул. Рылеева до моста через р. Снежеть).
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Свободы (от ул. Энгельса до ул. Огарева).
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Димитрова (от ул. Никитина до ул. Суворова).
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Суворова.
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Профсоюзов.
В Советском районе:
- Ремонт автодороги по ул. Горбатова (от ул. Бежицкой до ул. Войстроченко).
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Горького (от пр-та Ленина до ул. Калинина).
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Красноармейской (от пр-та Станке Димитрова до ул. Крахмалёва).
- Ремонт автодороги по ул. Костычева (от ул. Крахмалёва до пр-та Станке Димитрова).
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Лазо.
- Капитальный ремонт автодороги по ул. 2-я Толмачевская.
- Капитальный ремонт автодороги по. ул. Республиканской.
В Фокинском районе
- Капитальный ремонт проезда от ул. О. Кошевого вдоль домов №№34, 34а и 34б.
- Капитальный ремонт автодороги по пр-ту Московскому (от путепровода через ж/д пути станции Брянск-II до моста в створе проспекта Московского).
- Капитальный ремонт автодороги по ул. Менжинского.
- Ремонт автодороги по ул. Киевской.
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