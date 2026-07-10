Новые остановки установили на улице Калинина в Брянске

2026, 10 июля 10:19

Новые остановки установили на улице Калинина в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На улице Калинина в городе Брянске продолжается капитальный ремонт. Специалисты обновляют 3,3 километра дороги.

За два месяца подрядчик уложил выравнивающее покрытие на проезжую часть и сделал тротуары. Кроме того, рабочие начали укладывать верхний слой асфальта и монтировать новые остановочные комплексы. В конструкции осталось вставить прозрачные элементы.

Также на улице Калинина появятся современные светофоры и дополнительные светодиодные фонари. В завершении ремонта по проезжей части нарисуют разметку и поставят более 50 знаков.

Капитальный ремонт улицы Калинина обойдётся в 94 миллиона и 600 тысяч рублей. Завершить работы должны до 31 августа.