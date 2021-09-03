4 сентября брянцы выйдут на субботник

В областном центре продолжается месячник по благоустройству.

В Брянске продолжается месячник по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению экологической обстановки.

4 сентября состоится общеобластной субботник – чиновники и горожане будут наводить порядок на улицах, во дворах, в скверах, парках и на площадях.

Предыдущий субботник прошел в Брянске 21 августа. Участие в нем приняли более 4,5 тысячи человек, было задействовано 78 единиц техники. Объем вывезенных отходов составил 808 кубометра.