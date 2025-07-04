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425 брянских выпускников пересдали ЕГЭ по шести предметам

2025, 04 июля 12:28 Общество
425 брянских выпускников пересдали ЕГЭ по шести предметам
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425 брянских выпускников пересдали ЕГЭ по шести предметам для улучшения результатов. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

 

Резервные дни для сдачи единого государственного экзамена стартовали накануне в Брянской области. 3 июля 153 участника пересдали информатику, 112 – русский язык, 93 –  химию, по 21 человеку – литературу и физику и 25 человек – письменную часть экзамена по английскому языку. 13 пунктов проведения экзаменов работали в Брянской области. За соблюдением правил следили 80 общественных наблюдателей.

4 июля пройдут экзамены по биологии, географии, истории, обществознанию, математике базового и профильного уровней, а также устной части экзамена по английскому языку.

Всего улучшить свои результаты решили 767 выпускников Брянской области текущего года. При этом предыдущая оценка по предмету аннулируется. Результаты ЕГЭ станут известны до завершения сроков подачи заявлений в вузы.

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