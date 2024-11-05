430 кубометра реагента высыпали на дороги Брянска в первый снегопад. Об этом сообщили в городской администрации.

В субботу первый снег выпал в Брянской области. К осадкам коммунальщики в областном центре подготовились. В выходные на дороги Брянска оперативно выехали 12 комбинированных дорожных машин. А восемь тракторов убирали тротуары. 430 кубометра реагента высыпали на мосты, путепроводы, спуски и подъемы, разворотные кольца, подъезды к светофорам, чтобы избежать наледи на проезжей части.

Всего дорожники заготовки 32 тысячи кубометров пескосоляной смеси на ближайшую зиму.