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430 кубометра реагента высыпали на дороги Брянска

2024, 05 ноября 18:23 Общество
430 кубометра реагента высыпали на дороги Брянска
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430 кубометра реагента высыпали на дороги Брянска в первый снегопад. Об этом сообщили в городской администрации. 

 

В субботу первый снег выпал в Брянской области. К осадкам коммунальщики в областном центре подготовились. В выходные на дороги Брянска оперативно выехали 12 комбинированных дорожных машин. А восемь тракторов убирали тротуары. 430 кубометра реагента высыпали на мосты, путепроводы, спуски и подъемы, разворотные кольца, подъезды к светофорам, чтобы избежать наледи на проезжей части.

Всего дорожники заготовки 32 тысячи кубометров пескосоляной смеси на ближайшую зиму.

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