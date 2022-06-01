Город32

45 пляжей планируют открыть в Брянской области

2022, 01 июня 15:14 Общество
45 пляжей планируют открыть в Брянской области
Источник фото

Их владельцы подали заявление-декларацию в МЧС.

45 пляжей планируют открыть для отдыхающих в Брянской области.

Владельцы пляжей направлять региональный МЧС заявление-декларацию. В документе указаны все основные характеристики места отдыха. Заявки подали на 45 территорий.

Напомним, в Брянске 10 июня откроется семь пляжей.

Читайте также
39-летний пешеход погиб на трассе в Клинцовском районе
01 июня 15:20
39-летний пешеход погиб на трассе в Клинцовском районе
76-летний брянец не оплатил штрафы на 60 тысяч рублей
01 июня 14:31
76-летний брянец не оплатил штрафы на 60 тысяч рублей
44 человек утонули в водоёмах Брянской области в прошлый купальный сезон
01 июня 13:31
44 человек утонули в водоёмах Брянской области в прошлый купальный сезон
В Брянской области зафиксировали резкий спад кредитования физлиц
01 июня 13:00
В Брянской области зафиксировали резкий спад кредитования физлиц

Новости регионов

01.06.2022 14:53
Больше чем игра с мячом
В Смоленске прошел турнир по баскетболу 3х3. Баскетбол на Смоленщине – это соревнования, обучающие семинары для тренерского состава, улучшение материально-технической базы спортивных секций в районах и приобщение к здоровому образу жизни детей со школьной скамьи. Уже пять лет системную работу совместно ведут Федерация баскетбола Смоленской области, реготделение «Единой России», «Концерн Росэнергоатом», Олимпийская академия братьев Гомельских,
01.06.2022 14:51
Смоленские каратисты подвели итоги спортивного года
Лучшие спортсмены получили награды 21 мая 2022 года в Смоленске состоялось подведение итогов спортивного сезона клуба карате «Будокан», где чествовали младших участников объединения. – В течение года ребята выступали на соревнованиях, участвовали в массовых мероприятиях. Сегодня мы подводим итоги, награждаем лучших спортсменов, тренеров, а также вручаем сертификаты и пояса после квалификационных экзаменов, – пояснила президент
01.06.2022 14:10
Льготы — пищепрому
Предприятия различных отраслей промышленности продолжают испытывать на себе негативные последствия санкционных ограничений. В этих непростых условиях смоленские власти разрабатывают и внедряют для промышленников широкий спектр мер поддержки. О состоянии дел в пищевой промышленности говорили на очередном заседании регионального оперштаба по экономике, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. В нём также приняли участие руководители отраслевых
01.06.2022 14:09
Молоды душой
Всё больше жителей Смоленской области присоединяется к волонтёрскому движению. Среди добровольцев — люди разного социального статуса и возраста, в том числе и представители старшего поколения. Отрадно, что теперь у них есть площадка, где они могут собираться вместе, обмениваться опытом и идеями. Две недели назад на базе регионального Ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтёрства) в Смоленске
01.06.2022 14:07
В гости ярмарка зовёт!
Как в регионе организуют торговлю местной продукцией? С апреля на территории Смоленской области по поручению губернатора Алексея Островского на регулярной основе возобновилось проведение ярмарок выходного дня. И такой формат торговли пользуется популярностью среди местных жителей. Ведь здесь можно купить наши  смоленские натуральные и качественные продукты по доступным ценам. Предварительные итоги ярмарочной деятельности обсудили в администрации
01.06.2022 14:04
Встреча на татами
В конце мае в областном центре прошло первенство ЦФО по карате. Дворец спорта «Юбилейный» открыл свои двери для каратистов WKC со всего Центрального Федерального округа России. Турнир прошёл при поддержке «Единой России» и собрал команды из Смоленской, Московской, Брянской, Калужской, Рязанской, Тульской областей, города Москвы, Республики Беларусь, а также Республик Чувашия, Кабардино-Балкария. За победу сражались

Актуальные темы

Общество
В соцсетях опубликовали фото погибших в Суземском районе пограничников
Политика
Киевские власти готовили ракетный удар по Брянску
Происшествия
Женщина тяжело ранена в ДТП с автобусом и фурой в Брянске (ВИДЕО)
Общество
20-летний брянский десантник Андрей Рябченко погиб в ходе спецоперации на Украине
Политика
СК России расследует факт обстрела брянского Зерново со стороны Украины

Новости партнёров

Состоялся семинар по рекламе компаний-застройщиков
Состоялся семинар по рекламе компаний-застройщиков

В Брянском УФАС России 01 июня 2022г. состоялся семинар и брифинг на тему: «Требования к рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и иные требования к рекламе компаний-застройщиков».

В июне видеосервис Wink зовет в кинопутешествие во времени и пространстве
В июне видеосервис Wink зовет в кинопутешествие во времени и пространстве

В первый месяц лета видеосервис Wink покажет кинопремьеры, которые помогут настроиться на долгожданный отдых, научат ценить каждый момент и напомнят о героическом прошлом страны, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Железнодорожники провели «Урок безопасности» для подопечных социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Брянске
Железнодорожники провели «Урок безопасности» для подопечных социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Брянске

Тематический «Урок безопасности» для подопечных социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Брянске провели  железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции.

Игорь Маковский: Дети — это наша главная ценность
Игорь Маковский: Дети — это наша главная ценность

1 июня, в Международный день защиты детей, в филиалах «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» пройдут традиционные праздничные мероприятия.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний
«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний

«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России» по версии hh.ru в категории «Крупнейшие компании». Заняв восьмое место в общем рейтинге, который включает 100 участников, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.