47 скворечников сделали школьники для парка в Унече

47 необычных скворечника сделали школьники для птиц городского парка в Унече. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства

Конкурс «Встречаем птиц» прошел в Унечском лесничестве. Активное участие в нём приняли ученики школы № 1. Ребята сделали 47 скворечников и дуплянок. Многие подошли к процессу креативно, изготовив домики для птиц в виде избушки на курьих ножках, лесовичка, бочонка.

Скворечники повесили в городском парк культуры и отдыха имени Уральских добровольцев, чтобы голоса птиц радовали гостей.