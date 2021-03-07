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8 Марта в Брянской области будет снежным и ветреным

2021, 07 марта 16:37 Общество
8 Марта в Брянской области будет снежным и ветреным
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На дорогах по-прежнему будет скользко

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Как сообщает региональное ГУ МЧС, 8 Марта в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем также снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -7 ºC…-2 ºC, днем ожидается -3 ºC…+2 ºC.

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