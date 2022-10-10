81 тонну картофеля продали в Брянске за один день

На ярмарке выходного дня жители и гости областного центра купили 81 тонну картофеля. Об этом сообщили в горадминистрации.

В субботу, 8 октября, в Брянске прошла девятая ярмарка выходного дня этой осени. 125 сельхозпроизводителей из 18 районов региона привезли в областной центр фрукты, овощи, злаки, мёд, саженцы деревьев и кустарников.

Жители и гости города купили 81 тонну картофеля, 2,76 тонны капусты, 2,6 тонны моркови, 2,52 тонны свеклы, 1,8 тонны томатов и 1,71 тонны лука. Также аграрии продал 4,85 тонны яблок и в общей сложности более 3,3 тонны груш, зерна, перца, ягод, огурцов. Также жители купили саженцы плодово-ягодных культур на 82 тысячи рублей.

Ярмарки открыты до 29 октября.