82 тысячи брянцев сдали нормы ГТО в прошлом году. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) за 10 лет привлек более 23 миллионов человек. За два года Брянская область по количеству участников поднялась с 58-го на 16-е место в России и на с 14-го на 5-е место в Центральном федеральном округе.

В минувшем году нормативы сдали более 82 тысяч человек. Свыше 62 тысяч — получили знаки отличия ГТО.

«У нас есть все необходимое, чтобы достичь еще более высоких результатов: практически в каждом муниципальном образовании построены ледовые дворцы, физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, футбольные поля, спортивные площадки, в том числе и для сдачи норм ГТО.

Мало где есть такая база! Нам сегодня нужно только одно — вести работу по пропаганде здорового жизни среди населения, особенно среди детей и молодежи», — подчеркнул Александр Богомаз