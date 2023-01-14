8405 детей родились в Брянской области

В минувшем году на Брянщине появились на свет 8405 малышей. Об этом рассказали в региональном управление записи актов гражданского состояния.

В 2022 году в Брянской области родились 4272 мальчика. Чаще всего родители называли юных брянцев Матвей, Александр, Артём, Иван и Михаил.

Девочек за год родилось чуть меньше – 4133. Самым популярным женским именем стала София. Его носят 207 новорождённых малышек. Также в ТОП-5 популярных имен вошли Мария, Анна, Варвара и Виктория.