99,5% потребителей получают тепло в Брянске

В остальных случаях продолжается ремонт теплотрасс.

Спустя две недели с начала отопительного сезона в Брянске запустили все котельные. Как сообщает городская администрация, тепло подается 99,5% потребителей.

В оставшихся случаях причинами сбоя теплоснабжения являются прорывы на теплотрассах и перенос коммуникаций. Коммунальщики обещают оперативно решать проблемные ситуации.