Акция «В первом ряду» пройдёт в Брянске

Встреча с артистом в рамках акция «В первом ряду» пройдёт в областном центре в пятницу.

Всероссийскую просветительскую акцию «В первом ряду», посвященную театральному искусству, проводит российское общество «Знание». В восьми федеральных округах театральные деятели подготовили 750 мастер-классов, экскурсий, творческих встреч. Ребятам расскажут об истории и традиция театрах, перспективах на будущее.

В пятницу, 16 сентября, в 13 часов в Брянске в рамках проекта заслуженный артист РФ, артист драмы и председатель Брянского регионального отделения СТД РФ Михаил Лаврушин проведет лекцию «Тайны закулисья» и мастер-класс «Актерское мастерство».

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Российского общества «Знание».