Актеры Брянского ТЮЗа отчитались о здоровье

В театре прошли сборы перед открытием нового сезона.

В Брянском областном театре юного зрителя прошел сбор труппы перед открытием 41-го театрального сезона. Как сообщили в театре, все актеры и технический персонал здоровы, многие во время отпуска привились от коронавируса.

О планах театра рассказала его директор Надежда Даниловская. В сентябре служащие воинских частей Брянской области увидят восстановленный спектакль «Вечно живые» по произведениям писателей-фронтовиков.

Также намечены репетиции двух новых спектаклей: «Дядюшкин сон» и «Барышня-крестьянка». Обе постановки создаются в рамках проекта «Классика – в классы».