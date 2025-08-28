Активист из Брянска предупреждает: детские питбайки превратились в машины смерти

После жуткой трагедии в Уфе, где 12-летний мальчик погиб на подаренном отцом питбайке, брянский общественник Артем Сухоломкин снова поднял болезненную тему детской смертности на мототранспорте.
«Сколько еще детей должно погибнуть?» — этот вопрос заместитель председателя Общественной палаты Брянской области задает уже не первый год. И цифры действительно пугают: за 2024 год в России на мототехнике погибли 50 детей — на 22% больше, чем годом ранее.
Особенно опасны питбайки. Коллеги с сайта АиФ-Брянск выяснили, что за первое полугодие 2025-го зафиксировано 288 аварий с их участием, унесших жизни 10 детей. Еще 235 ребят получили ранения. И это только официальная статистика!
Главная проблема — правовой беспредел. Питбайки продаются как «спортинвентарь», их не регистрируют, возраст покупателя никто не проверяет. Купил — и гоняй где вздумается. ГИБДД предупреждает, что такая техника не для дорог общего пользования, но кто это читает?
Сухоломкин предлагает радикальные меры: штраф 50 тысяч за езду без шлема, 100 тысяч с конфискацией мотоцикла за управление без прав. «Штрафы для сохранения жизней», — объясняет он свою позицию.
Трагедия в Уфе — лишь верхушка айсберга. Родители покупают детям «железных коней» в качестве награды за учебу, не понимая, что дарят им билет в один конец. Видео с рыдающим отцом, который просит прощения у мертвого сына, должно стать последним предупреждением для всех взрослых.
Каждый питбайк под елкой — это русская рулетка. Пока чиновники спорят, дети гибнут. Может, пора остановиться?
27.08.2025 11:27
План развития
Развитие сельских территорий и достижения АПК региона стали ключевыми темами прошедшей встречи губернатора Василия Анохина с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. «Представил министру проект долгосрочного плана развития опорного пункта г. Починка в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Планируем реализовать ряд инициатив в окружном центре. Это реконструкция стадиона, строительство детсада на 150 мест,
27.08.2025 11:26
При финансовой поддержке
Промышленные предприятия помогают благоустраивать социальную инфраструктуру в регионе. При поддержке ПАО «Дорогобуж», входящего в группу компаний «Акрон», ремонтируют Центральную районную больницу в Дорогобуже. Перемены, произошедшие в учреждении, оценил губернатор Василий Анохин, который побывал в округе с рабочим визитом. «Инвестиции ПАО в капремонт и оснащение больницы составили 122 млн рублей. В лечебном учреждении открыты новые хирургическое
27.08.2025 11:25
Малые города – большие возможности
Краткие итоги Всероссийского форума в Казани. Смоленская область вошла в число победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Результаты были объявлены во время церемонии награждения на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Лучшие проекты представили Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск. «Мы уже не раз принимали участие в этом
27.08.2025 11:24
Возвращая имена…
В Смоленской области завершилась 27-я Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти. В деревне Плющево Духовщинского округа собрались около 500 поисковиков из 56 отрядов. Поисковые работы, направленные на установление имён и судеб павших героев Великой Отечественной войны, длились до 23 августа. Только за первые дни учебно-тренировочной Вахты Памяти поисковикам удалось поднять останки 13 солдат. От 14 и старше На духовщинской земле собрались как опытные поисковики, так и молодёжь –
27.08.2025 11:21
Рославль возвращает память
Открыт знак на месте древнего собора. На месте утраченного соборного храма Благовещения Пресвятой Богородицы установили мемориальный знак. Символ единства и памяти Церемония открытия, приуроченная к одному из главнейших православных праздников – Преображению Господню, началась с посещения Спасо-Преображенской церкви, где прошло торжественное богослужение и крестный ход. На митинге, посвященном открытию знака, особое внимание уделили сохранению и