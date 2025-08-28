Активист из Брянска предупреждает: детские питбайки превратились в машины смерти

После жуткой трагедии в Уфе, где 12-летний мальчик погиб на подаренном отцом питбайке, брянский общественник Артем Сухоломкин снова поднял болезненную тему детской смертности на мототранспорте.

«Сколько еще детей должно погибнуть?» — этот вопрос заместитель председателя Общественной палаты Брянской области задает уже не первый год. И цифры действительно пугают: за 2024 год в России на мототехнике погибли 50 детей — на 22% больше, чем годом ранее.

Особенно опасны питбайки. Коллеги с сайта АиФ-Брянск выяснили, что за первое полугодие 2025-го зафиксировано 288 аварий с их участием, унесших жизни 10 детей. Еще 235 ребят получили ранения. И это только официальная статистика!

Главная проблема — правовой беспредел. Питбайки продаются как «спортинвентарь», их не регистрируют, возраст покупателя никто не проверяет. Купил — и гоняй где вздумается. ГИБДД предупреждает, что такая техника не для дорог общего пользования, но кто это читает?

Сухоломкин предлагает радикальные меры: штраф 50 тысяч за езду без шлема, 100 тысяч с конфискацией мотоцикла за управление без прав. «Штрафы для сохранения жизней», — объясняет он свою позицию.

Трагедия в Уфе — лишь верхушка айсберга. Родители покупают детям «железных коней» в качестве награды за учебу, не понимая, что дарят им билет в один конец. Видео с рыдающим отцом, который просит прощения у мертвого сына, должно стать последним предупреждением для всех взрослых.

Каждый питбайк под елкой — это русская рулетка. Пока чиновники спорят, дети гибнут. Может, пора остановиться?