Александр Богомаз пришёл на избирательный участок вместе с внучкой

С 12 по 14 сентября в Брянской области проходят выборы. Все жители выбирают губернатора. Также на территории Климовского и Злынковского районов проходят дополнительные выборы депутата областной Думы, в Жуковском и Стародубском муниципальных округах — выборы Советов народных депутатов. Кроме того, в 21 районе состоятся основные, дополнительные и повторные выборы депутатов районных и сельских советов.

Поучаствовал в выборах и действующий губернатор Александр Богомаз. Он пришёл на избирательный участок вместе с внучкой Василисой.

«Проголосовал, как и все жители, за дальнейшее развитие нашего региона, чтобы область двигалась вперед по тому пути, который был намечен в предыдущие годы вместе с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным и Правительством России», — подчеркнул Александр Богомаз.