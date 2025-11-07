Аварийный дом снесли в Бежицком районе Брянска по просьбе жителей
Аварийный дом снесли в Бежицком районе Брянска по просьбе жителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В администрацию Бежицкого района Брянска обратились жители переулка Ильинского. Они попросили заброшенный дом номер №18. Аварийное здание расселили несколько лет назад. Помещения заняли полтора десятка людей цыганской национальности.
Специалисты Бежицкого участка дорожного управления снесли старое здание и вывезли около 600 кубометров строительного мусора. Незаконно проживавшие в доме люди отправились к родственникам.