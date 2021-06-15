Авиарейс Брянск – Калининград перенесли на сутки

Вылет состоится 16 июня.

Авиарейс Калининград – Брянск – Калининград перенесли с 15 на 16 июня. Как сообщает группа Международного аэропорта Брянск, изменение в расписании связано с нехваткой бортов у авиакомпании «РусЛайн».

Вылет из Калининграда запланирован на 16 июня в 10.45 по местному времени, из Брянска – в 13.50.