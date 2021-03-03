Автобусы №48 в Брянске будут ходить чаще

На линию будет выходить больше машин.

Власти Брянска намерены с мая увеличить частоту движения на городском автобусном маршруте №48 и выпускать для этого больше машин на линию.

Причиной такого решения стало намерение предпринимателя, который обслуживает городской коммерческий маршрут №88, отказаться от него.

Как мы сообщали ранее, в середине февраля перевозчик подал в мэрию соответствующее заявление. По закону он обязан отработать на маршруте еще три месяца. После этого маршрут, скорее всего, будет упразднен. Власти города планировали отказаться от него в октябре, но могут сделать это и раньше. Отказ от него — часть общей стратегии мэрии по свертыванию ряда коммерческих маршрутов и замене их муниципальными.