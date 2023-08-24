Современный автоклуб купили для жителей Погарского района по нацпроекту «Культура». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в Брянской области приобретают автоклубы. Машины с раздвижной сценой, световым и звуковым оборудованием, а также местами для перевозки артистов, позволяет проводит концерты и спектакли для жителей удаленных сельских населенных пунктов.

В прошлом году регион купил два таких автоклуб, а в этом — ещё один для Погарского муниципального района. Специальными машинами будут и дальше обеспечивать муниципальные домы культуры Брянской области.