Бензин по 65 рублей? Брянские водители готовятся к новым ценам

Автомобилисты Брянщины почувствовали, как их кошельки становятся легче с каждой поездкой на АЗС. То, что летом стоило 56 рублей за литр 92-го бензина, сегодня обойдется уже в 58-60. И это еще не предел.

«Утром приезжаешь на заправку — бензин есть, а к вечеру уже только сотый остается да солярка», — жалуется сайту АиФ-Брянск местная жительница Нина. Картина знакомая многим брянцам.

Статистики подсчитали: только за сентябрь топливо подскочило в цене на 3,8%, а октябрь добавил еще столько же. Эксперты предупреждают — впереди новые «сюрпризы». К концу месяца готовьтесь платить около 65 рублей за литр.

Причина роста не только местная. По всей России оптовые цены на бензин АИ-92 за год выросли почти на 10%, АИ-95 — на 9%. Виноваты глобальные процессы и биржевые котировки, объясняют аналитики из Финуниверситета.

Есть и хорошая новость: к зиме ценовая гонка должна затормозить. ФАС уже проверяет, как формируются цены на заправках, чтобы убрать спекулянтов с рынка. Если не поможет, правительству придется снижать налоги на НПЗ.