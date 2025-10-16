Бензин по 65 рублей? Брянские водители готовятся к новым ценам

Автомобилисты Брянщины почувствовали, как их кошельки становятся легче с каждой поездкой на АЗС. То, что летом стоило 56 рублей за литр 92-го бензина, сегодня обойдется уже в 58-60. И это еще не предел.
«Утром приезжаешь на заправку — бензин есть, а к вечеру уже только сотый остается да солярка», — жалуется сайту АиФ-Брянск местная жительница Нина. Картина знакомая многим брянцам.
Статистики подсчитали: только за сентябрь топливо подскочило в цене на 3,8%, а октябрь добавил еще столько же. Эксперты предупреждают — впереди новые «сюрпризы». К концу месяца готовьтесь платить около 65 рублей за литр.
Причина роста не только местная. По всей России оптовые цены на бензин АИ-92 за год выросли почти на 10%, АИ-95 — на 9%. Виноваты глобальные процессы и биржевые котировки, объясняют аналитики из Финуниверситета.
Есть и хорошая новость: к зиме ценовая гонка должна затормозить. ФАС уже проверяет, как формируются цены на заправках, чтобы убрать спекулянтов с рынка. Если не поможет, правительству придется снижать налоги на НПЗ.
15.10.2025 12:25
Эксперты в экспорте
Смоленские компании одержали победу в федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года», впервые завоевав призовые места сразу в четырёх номинациях. Среди всех регионов России и городов федерального значения Смоленская область вошла в ТОП‑3 по количеству победителей. Это исторический результат для региона. «Конкурс ежегодно проводится среди крупных компаний, представителей малого и среднего бизнеса, а также ИП, добившихся выдающихся результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг
15.10.2025 12:15
Боевой опыт и новые компетенции
На прошлой неделе в регионе стартовал очный модуль обучения курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск», реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, принимавших участие в СВО. Подробнее об обучении смолян рассказал губернатор Василий Анохин. Глава региона напомнил, что на предыдущих этапах программы были отобраны 26 человек.13 курсантов уже начали обучение, ещё 13 приступят
15.10.2025 12:14
Инновации и традиции
Краткие итоги выставки «Золотая осень» для региона. Смоленская область приняла участие в 27‑й агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла с 8-го по 11 октября Москве, и продемонстрировала свой опыт и достижения. Тема экспозиции области была заявлена как «Место, где инновации соединяются с традициями». На стенде была представлена продукция 19 предприятий: «Вяземский» пряник, выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция, овощные консервы и многое другое. Большая
15.10.2025 12:12
Будьте здоровы!
Что нужно для качественной медицинской помощи? Конечно, квалифицированные кадры, а ещё – современное оборудование. Этой работе в регионе уделяют особое внимание. «Часть оборудования приобретаем в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. Ещё часть – на средства областного бюджета», – отметил Василий Анохин. Так, для Пригорской сельской амбулатории Смоленской ЦРБ и Смоленской