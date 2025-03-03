Бесплатная пересадка в автобусах стартовала в Брянске

Бесплатная пересадка на восьми автобусных маршрутах стартовала в Брянске в марте. Об этом сообщили в городской администрации.

С 1 марта в Брянске начала действовать бесплатная пересадка на некоторых автобусных маршрутах. В программе участвуют восемь направлений. Их выбрали потому, что добраться в другие районы города можно только с пересадкой.

Для получения скидки важно оплатить поездку через терминал. В течение часа вторая поездка будет бесплатной. Оплачивать картой необходимо и в первом, и во втором автобусе, но спишется сумма только за одну поездку.